Названа не адаптировавшаяся к изменению климата страна

Шотландию назвали страной, которая не адаптировалась к климатическому кризису. К таким выводам пришли в Комитете по изменению климата, который консультирует правительство Великобритании, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным экспертов, действия Шотландии в отношении глобального потепления фактически заглохли - страна не смогла адаптироваться к более влажным зимам, повышению уровню моря и экстремальным погодным явлениям, включая штормы, которые создают риски для людей и инфраструктуры.

Власти Шотландии подготовили отчет, в котором говорится, что за последние 30 лет средняя температура в стране повысилась на 0,5 градуса Цельсия, а каждое десятилетие уровень моря повышался на три сантиметра. Правительство выразило готовность решить проблему. "Но реальность такова, что эти меры не предпринимаются в необходимых масштабах и темпах", - подчеркнула председатель комитета Джулия Кинг.