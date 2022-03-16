ВСУ перешли в контрнаступление
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Вооруженным Силам Украины по состоянию на утро 16 марта удалось нанести сокрушительные удары по группировкам российских войск на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск РФ на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление", - говорится в сообщении.

В Генштабе напоминают, что по итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, были уничтожены три самолета (два из них Су-34). Кроме того - сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется. Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск РФ. Российские войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов. Войска РФ продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях. Основные усилия российских войск сосредотачиваются на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 15 марта 2022 года, войсками РФ утрачены (уничтожены полностью или утрачена боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т.н. "операции" на территории Украины.