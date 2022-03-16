ВС Украины ликвидировали 4-х генералов российской армии

Украинские военные за время войны с Россией уничтожили, как минимум, 10 членов высшего командования Вооруженных сил РФ. ВСУ опубликовали список уже бывших генералов, полковников и подполковников российской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ua.news, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Среди убитых генерал-майоры - Магомед Тушаев, Виталий Герасимов, Андрей Колесников, Андрей Суховецкий, полковники - Андрей Захаров, Сергей Порохня, Игорь Николаев, подполковники - Юрий Агарков, Дмитрий Софронов, Михаил Ермолин.