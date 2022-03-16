В России иномарка врезалась в дом

В Санкт-Петербурге ночью легковой автомобиль вылетел с проезжей части и ударился о стену здания. По предварительным, данным водитель от госпитализации отказался, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Происшествие случилось в среду, 16 марта, на Литейном проспекте. По свидетельствам очевидцев, перед аварией водитель иномарки совершал опасные перестроения на высокой скорости. В результате машина не удержалась на дороге. Остановила гонщика стена дома.

Удар был такой силы, что авто отскочило обратно на середину проезжей части. По предварительным данным, водитель не пострадал и от госпитализации отказался. На месте работают сотрудники экстренных служб. Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало.