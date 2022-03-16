Блинкен оценил невступление Украины в НАТО

Невступление Украины в НАТО не следует воспринимать как уступку по отношению к России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС со ссылкой на CNN, передает Day.Az.

По его словам, это лишь "отражение реального положения дел". Дипломат напомнил, что до начала специальной операции Киев "не собирался на следующий день присоединяться к НАТО". "Не думаю, что это уступка", - оценил ситуацию госсекретарь.

Блинкен считает, что Китай может помочь России обойти западные санкции. По его словам, Пекин не выступает против специальной операции. "Мы обеспокоены возможностью предоставления Китаем материальной помощи России или подрыва введенных нами санкций", - объяснил он.