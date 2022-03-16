Какая сумма потребуется на восстановление Украины?

На восстановление Украины, пострадавшей в результате российской агрессии, понадобится более 500 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с главами правительств Польши, Словении и Чехии, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Украинский премьер уточнил, что в правительстве уже создана и работает специальная группа, которая занимается оценкой потерь для экономики во время войны.

"Предварительные расчеты говорят, что сейчас прямые единовременные потери для Украины составляют более 500 миллиардов долларов США. И, собственно, это те средства, которые будут необходимы, чтобы восстанавливать наше государство - и за счет средств репараций Российской Федерации, и за счет средств наших партнеров - для того, чтобы Украина восстановилась и стала такой же, какой была до войны", - подчеркнул Шмыгаль.



