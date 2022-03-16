Марина Овсянникова впервые заговорила после суда

Редактор Марина Овсянникова, развернувшая перед камерами плакат с надписью "Нет войне" во время прямого эфира программы "Время" Первого канала, впервые после суда выступила с заявлением.

По ее словам, Овсянникову допрашивали 14 часов, передает Day.Az со ссылкой на delfi.lt.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Это действительно очень сложные дни в моей жизни. Я провела двое суток без сна. Больше 14 часов длился допрос. Мне не давали связаться с родными и близкими, мне не предоставляли никакой юридической помощи", - рассказала Овсянникова.

Отметим, что суд оштрафовал редактора на 30 тысяч рублей (303 AZN).