https://news.day.az/world/1444950.html Марина Овсянникова впервые заговорила после суда - ВИДЕО
Марина Овсянникова впервые заговорила после суда - ВИДЕО
Редактор Марина Овсянникова, развернувшая перед камерами плакат с надписью "Нет войне" во время прямого эфира программы "Время" Первого канала, впервые после суда выступила с заявлением.
По ее словам, Овсянникову допрашивали 14 часов, передает Day.Az со ссылкой на delfi.lt.
"Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Это действительно очень сложные дни в моей жизни. Я провела двое суток без сна. Больше 14 часов длился допрос. Мне не давали связаться с родными и близкими, мне не предоставляли никакой юридической помощи", - рассказала Овсянникова.
Отметим, что суд оштрафовал редактора на 30 тысяч рублей (303 AZN).
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