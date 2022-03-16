Российская армия столкнулась с серьезными трудностями в Украине

Российские войска борются с трудностями, возникшими на украинской территории.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении разведывательная служба Министерства обороны Великобритании.

В его сообщении говорится, что продвижению российских войск препятствуют также трудности, связанные с дорожной инфраструктурой Украины: "Разрушение мостов украинскими войсками также сыграло важную роль в сдерживании продвижения российских войск".

Отмечается, что Вооруженные силы Украины умело используют неспособность России маневрировать, препятствуя продвижению российских войск.