https://news.day.az/world/1444951.html Российская армия столкнулась с серьезными трудностями в Украине - британская разведка
Российская армия столкнулась с серьезными трудностями в Украине - британская разведка
Российские войска борются с трудностями, возникшими на украинской территории.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении разведывательная служба Министерства обороны Великобритании.
В его сообщении говорится, что продвижению российских войск препятствуют также трудности, связанные с дорожной инфраструктурой Украины: "Разрушение мостов украинскими войсками также сыграло важную роль в сдерживании продвижения российских войск".
Отмечается, что Вооруженные силы Украины умело используют неспособность России маневрировать, препятствуя продвижению российских войск.
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