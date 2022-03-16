Россия увеличила вложения в госдолг США

Россия в январе увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги США до 4,503 миллиарда долларов, говорится в отчетности американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций резко сократились и составила два миллиона долларов, доля краткосрочных - 4,501 миллиарда долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Крупнейшим держателем госбумаг США в декабре стала Япония (около 1,3 триллиона долларов). Второе место с 1,06 триллиона долларов занял Китай, далее идет Великобритания (608,8 миллиарда долларов).

В феврале объем российский вложений составлял 3,91 миллиарда долларов, в ноябре - 2,409 миллиарда долларов, а в октябре - 3,72 миллиарда. Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг, их уровень упал до 48,7 миллиарда долларов. Государственный долг США ранее впервые превысил 30 триллионов долларов, этот показатель стал рекордным.