Россия никогда не отступит

"В настоящее время решается судьба России, и она никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании Экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки России.

"Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире", - сказал Сергей Нарышкин.

По его словам, нельзя забывать, что главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет - право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу: "Суверенитет - это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией".