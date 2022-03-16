В Индии началась вакцинация детей в возрасте 12-14 лет от COVID-19

Вакцинация от коронавируса детей в возрасте 12-14 лет началась в среду в Индии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему времени жителям Индии были предоставлены 1,8 млрд доз вакцин от COVID-19, из них свыше 90 млн доз препаратов получили подростки от 15 до 17 лет. Иммунизация детей в возрастной группе от 12 до 14 лет должна еще больше укрепить защитный щит от вируса для населения страны", - цитирует газета The Times of India заявление премьер-министра страны Нарендры Моди.

Вакцинация детей проводится с помощью вакцины Corbevax производства индийской компании Biological Evans.

Все индийцы старше 60 лет также смогут с 16 марта без ограничений начать получение бустерных доз вакцин.

Индия начала крупнейшую в мире кампанию вакцинации от коронавируса в январе 2021 года. На первом этапе вакцинацию прошли медицинские работники, в марте вакцины начали получать взрослые старше 60 лет, а через два месяца - все взрослые жители страны. В январе 2022 года населению стали предоставляться бустерные дозы препаратов от коронавируса. Для детей в возрастной группе 15-18 лет вакцинация началась с начала этого года.

Общее число заразившихся за время пандемии в Индии составило 42 998 938, количество летальных случаев превысило 512 тыс.