https://news.day.az/world/1444967.html Генштаб ВС Украины о потерях войск РФ с начала войны
личного состава - около 13800 человек,
Генштаб ВС Украины о потерях войск РФ с начала войны
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал общие боевые потери противника, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
Так, с 24 февраля по 16 марта потери противника ориентировочно составили:
личного состава - около 13800 человек,
танков ‒ 430,
боевых бронированных машин - 1375,
артиллерийских систем - 190,
РСЗО - 70,
средства ПВО - 43,
самолетов - 84,
вертолетов - 108,
автомобильной техники - 819,
кораблей / катеров - 3,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11.
специальной техники - 10.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в генштабе.
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