Воздушные силы Украины уничтожили еще три российских самолета

Украинские бомбардировщики Су-24м, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24 под прикрытием истребителей совершили девять авианалетов на колонны российской техники.

За день 15 марта украинская авиация уничтожила около десяти российских летающих объектов. Об этом в ночь на среду, 16 марта, информировало командование Воздушных сил ВСУ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как указано, накануне силами противовоздушной обороны были уничтожены три самолета армии РФ. Один пока не установлен, а два - это истребители-бомбардировщики Су-34.

Кроме того, был сбит один российский вертолет, три дрона оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям. Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации под прикрытием истребителей совершила девять авианалетов на колонны российской техники и скопления групп войск РФ", - говорится в сообщении.

Также ВСУ обнародовали видео падения сбитого вражеского Су-34 недалеко от Харькова.