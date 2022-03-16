У Абрамовича могут отнять недвижимость

Российский миллиардер Роман Абрамович оказался неспособным оплатить аренду участка, на котором стоит его дом в престижном районе Лондона Кенсингтон. Об этом сообщает РБК со ссылкой на британские таблоиды DailyStar и Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Формально земля, где находится особняк, принадлежит монарху - бизнесмен должен ежегодно платить за нее около 10 тысяч фунтов стерлингов в казну Великобритании. Однако Абрамович не сможет этого сделать, после того как попал под санкции, и его активы на территории страны заморозили.

Речь идет об элитном доме 1848 года постройки, который расположен в садах Кенсингтонского дворца, недалеко от дома принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. По данным Daily Mail, в особняке 15 спален. В случае возникновения задолженности по аренде участка Абрамович рискует лишиться недвижимости.