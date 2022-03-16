https://news.day.az/world/1444986.html Лавров заговорил о компромиссе с Украиной
Лавров заговорил о компромиссе с Украиной
"Переговоры с представителями Украины идут непросто, но есть надежды на достижение компромисса".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Россия будет готова к контактам с украинской стороной и в будущем, но нужно понимать, какая будет добавленная стоимость.
Лавров сообщил, что Кулеба на переговорах в Анталье никаких новых идей не выдвинул.
Глава МИД РФ призвал дать переговорщикам РФ и Украины возможность работать в спокойной обстановке.
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