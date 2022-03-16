Назван обладатель "Архитектурного нобеля"

Немецкий архитектор африканского происхождения Дьебедо Фрэнсис Кере удостоен Притцкеровской премии, самой престижной награды за достижения в области архитектуры, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Пятидесятишестилетний Кере был отмечен за свои "новаторские разработки в области устойчивой архитектуры в крайне бедных землях".

В числе проектов Кере - школы, больницы, общественные здания и парки во многих африканских странах.