https://news.day.az/world/1444991.html Назван обладатель "Архитектурного нобеля" - ВИДЕО
Назван обладатель "Архитектурного нобеля" - ВИДЕО
Немецкий архитектор африканского происхождения Дьебедо Фрэнсис Кере удостоен Притцкеровской премии, самой престижной награды за достижения в области архитектуры, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Пятидесятишестилетний Кере был отмечен за свои "новаторские разработки в области устойчивой архитектуры в крайне бедных землях".
В числе проектов Кере - школы, больницы, общественные здания и парки во многих африканских странах.
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