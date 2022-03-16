Эйфелева башня стала выше

Эйфелева башня подросла на шесть метров. Такова высота новой радиоантенны, установленной во вторник на верхушку главного парижского символа при помощи вертолета, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Сама операция заняла 15 минут, однако готовилась "почти год". Новая антенна улучшит передачу сигналов для цифрового радио в столичном регионе. После установки нового устройства высота Эйфелевой башни достигла 330 метров.