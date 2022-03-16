В Харькове военные РФ обстреляли школу

В ночь на среду, 16 марта, в Харькове обстреляли одну из школ, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Разрушена трехэтажная часть здания на площади 800 кв м. Пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки харьковские спасатели достали из-под завалов двух погибших, спасли четырех человек.

Спасатели также сообщают, что только по подтвержденным данным с начала войны в Харькове российские военные убили более 500 мирных жителей, 88 из них спасателями пришлось доставать из-под завалов.