ВСУ разбили колонну российской техники в Киевской области

Потери российских войск продолжают расти. В Киевской области была уничтожена колонна техники российских войск.

ВСУ уничтожили колонну техники РФ в Киевской области. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как информирует 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, российская техника была разбита именно ее бойцами.