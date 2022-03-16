https://news.day.az/world/1444999.html ВСУ разбили колонну российской техники в Киевской области - ВИДЕО
ВСУ разбили колонну российской техники в Киевской области - ВИДЕО
Потери российских войск продолжают расти. В Киевской области была уничтожена колонна техники российских войск.
ВСУ уничтожили колонну техники РФ в Киевской области. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Как информирует 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, российская техника была разбита именно ее бойцами.
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