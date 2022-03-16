Глава российской делегации о переговорах с Украиной

"Переговоры с Киевом идут тяжело, медленно, но Россия искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

"Переговоры идут тяжело, медленно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это все происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно скорее прийти к миру", - сказал Мединский.

"Главная задача переговорной группы заключается в том, чтобы среди огромного количества сложных вопросов находить те, по которым можно найти согласие, опираться на них, вытаскивать эти общие вопросы в повестку и так постепенно, шаг за шагом, двигаться к результату - заключению мира, который устроит наши народы", - подчеркнул он.

В связи с этим Мединский отметил, что не хотел бы концентрироваться на трудностях, которые возникают в переговорном процессе. "Поверьте, что стремление нашего государства и задача, которую поставил президент, это задача достижения мира на земле Украины, это мирное, нейтральное, дружеское по отношению к нам государство, которое не является плацдармом НАТО, не является форпостом тех сил, которые хотят нанести вред нашей стране", - резюмировал он.