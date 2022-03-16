ООН назвала число жертв среди мирных жителей Украины

С начала войны в Украине погибло не менее 690 мирных жителей, еще 1 143 человека пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает управление ООН по правам человека.

"Подтвержденные потери среди гражданского населения в Украине составляют 691 человек убитыми и 1 143 ранеными", - говорится в сообщении.

При этом в ООН отметили, что истинные цифры, вероятно, значительно выше.