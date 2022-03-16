https://news.day.az/world/1445010.html ООН назвала число жертв среди мирных жителей Украины
ООН назвала число жертв среди мирных жителей Украины
С начала войны в Украине погибло не менее 690 мирных жителей, еще 1 143 человека пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает управление ООН по правам человека.
"Подтвержденные потери среди гражданского населения в Украине составляют 691 человек убитыми и 1 143 ранеными", - говорится в сообщении.
При этом в ООН отметили, что истинные цифры, вероятно, значительно выше.
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