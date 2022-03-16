https://news.day.az/world/1445049.html В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса
В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса
Новый вариант коронавирусной инфекции, также известный как стелс-омикрон (BA.2), обнаружили в Израиле у двух пассажиров, вернувшихся из-за границы.
Об этом пишет издание WION со ссылкой на местный Минздрав, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что у людей, прилетевших в страну, легкие симптомы - лихорадка и головная боль. О том, что они заражены новым штаммом, стало известно по итогам сделанных по прилете тестов.
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