В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

Новый вариант коронавирусной инфекции, также известный как стелс-омикрон (BA.2), обнаружили в Израиле у двух пассажиров, вернувшихся из-за границы.

Об этом пишет издание WION со ссылкой на местный Минздрав, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что у людей, прилетевших в страну, легкие симптомы - лихорадка и головная боль. О том, что они заражены новым штаммом, стало известно по итогам сделанных по прилете тестов.