На войне в Украине погибла мать 12 детей

Военный медик из Марганца Ольга Семидьянова погибла в бою 3 марта на границе Донецкой и Запорожской областей. У нее остались 12 детей, передает Day.Az со ссылкой на ukrainenews.fakty.ua.

Семидьянова была удостоена награды матери-героини за то, что родила шестерых детей и взяла на воспитание из детского дома еще столько же. После начала войны Ольга вместе с мужем ушли добровольцами на фронт. Впоследствии старшие дети последовали примеру родителей. 3 марта 2022 года Ольга погибла.

В списке ее наград есть орден "Честь и слава", поскольку женщина практически не покидала горячих точек. По словам детей, она все время стремилась помогать другим.