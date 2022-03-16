https://news.day.az/world/1445072.html В Чернигове обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом - ВИДЕО
В Чернигове обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом - ВИДЕО
Военные РФ обстреляли в Чернигове людей, которые стояли в очереди за хлебом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что обстрел произошел 16 марта около 10:00. В результате погибли, как минимум, 10 мирных жителей.
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