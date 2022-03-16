В Чернигове обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом

Военные РФ обстреляли в Чернигове людей, которые стояли в очереди за хлебом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что обстрел произошел 16 марта около 10:00. В результате погибли, как минимум, 10 мирных жителей.