Турция привержена конвенции Монтрё

Турция подтверждает приверженность конвенции Монтрё о статусе проливов и будет выполнять ее положения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы напоминаем, что наше решение в отношении конвенции Монтрё остается прежним. Мы будем продолжать соблюдение ее положений", - сказал он.

"Хотим отметить, что нам было приятно узнать о решении России о непрохождении двух судов по проливам", - добавил Чавушоглу.