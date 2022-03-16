В Бельгии может закрыться часть пищевых предприятий

Некоторые предприятия пищевой промышленности Бельгии могут закрыться из-за роста цен на энергию. Об этом сообщается на сайте Бельгийской федерации пищевой промышленности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наши предприятия сталкиваются с историческим ростом издержек. Это может привести к тому, что ряд компаний частично или полностью прекратят свою деятельность, так как производство становится нерентабельным", - отмечается в сообщении.

В федерации указали, что некоторые компании стали платить за электричество в пять раз больше, что серьезно угрожает продолжению их деятельности. Поэтому федеральному правительству необходимо помочь с оплатой счетов за электричество пищевых компаний. Кроме того, нужны конкретные меры для наиболее пострадавших предприятий.