Байден обдумывает поставку Украине дронов-убийц

Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине беспилотников-убийц американского производства. Это передовые управляемые ракеты, которые могут точно поражать танки и артиллерийские позиции с расстояния в несколько миль, пишет NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В Белом доме пока что только решают, стоит ли оснащать Украину начиненными взрывчаткой "барражирующими ракетами" Switchblades в рамках нового пакета военной помощи.

Существуют два варианта этого оружия, Switchblade 300 и 600, которые были проданы Командованию специальных операций США производителем AeroVironment из Вашингтона.

Switchblade - это роботизированные умные бомбы, оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой. Их можно запрограммировать на автоматический удар по целям, находящимся за много миль, и их можно направлять вокруг целей до тех пор, пока не наступит подходящее время для удара. Компания заявляет, что 600 может летать в течение 40 минут и до 50 миль.

Это оружие одноразового использования, поэтому его прозвали "дроном-камикадзе".

Оба оружия можно настроить за считанные минуты и запустить из труб. Утверждается, что дроны летают намного быстрее, чем турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые использует Украина.