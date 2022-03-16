Россию официально исключили из Совета Европы

Россия официально исключена из Совета Европы (СЕ). Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Страна перестает быть членом СЕ с 16 марта. "На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в работе организации", - говорится в сообщении.