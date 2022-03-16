https://news.day.az/world/1445120.html Россию официально исключили из Совета Европы - ВИДЕО
Россию официально исключили из Совета Европы - ВИДЕО
Россия официально исключена из Совета Европы (СЕ). Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Страна перестает быть членом СЕ с 16 марта. "На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в работе организации", - говорится в сообщении.
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