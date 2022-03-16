Москва назвала условие для встречи Путин-Зеленский

"Мы с моим турецким коллегой не обсуждали возможность встречи Путина и Зеленского".

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Нет никаких препятствий для организации этой встречи. Мы не хотим, чтобы встреча состоялась ради встречи. Россия будет вести переговоры с украинской стороной только по тем встречам, которые приведут к конкретным результатам в решении проблем",- подчеркнул глава МИД России.

Лавров также заявил, что Москва готова продолжить диалог в трехстороннем формате между министрами иностранных дел России, Украины и Турции.