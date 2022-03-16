В Google Maps нашли пиратский корабль

Пользователь Google Maps заметил у берегов Бразилии пиратский корабль, сообщает LADBible. Судно выглядело так, словно приплыло прямиком из "Пиратов Карибского моря", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На снимке можно разглядеть, что корабль не уступает своими размерами современным вариантам. Судно имеет четыре большие мачты, характерную корму и, скорее всего, нижние отсеки, где должен храниться порох и пушки.

Впрочем, как объяснил один из местных жителей, увидевший фото, бить тревогу рано. Дело в том, что рядом с курортными пляжами Бразилии плавают вот такие "пиратские" корабли, на которых катаются туристы, пока гиды рассказывают им истории и пиратах, обитавших в этих краях сотни лет назад.

"Эти судна возят туристов на экскурсии по ближайшим островам", - объяснил комментатор.