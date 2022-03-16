Зеленский выступил в Конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед обеими палатами Конгресса США и призвал его членов оказать республике помощь для противостояния российским войскам, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

В частности, политик вновь попросил Вашингтон закрыть небо над страной или предоставить ей советские системы ПВО С-300, с которыми умеют обращаться украинские военные.

"Много ли я прошу, создать бесполетную зону над Украиной для спасения людей, много ли мы просим? Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу, мы знаем, какие оборонные системы нужны нам", - спросил Зеленский.

Также он заявил, что Россия могла бы кардинально пересмотреть свою политику в отношении Украины, если оказалась в еще более тяжелой экономической ситуации. В связи с этим глава государства попросил конгрессменов запретить любым американским компаниям вести деятельность на российском рынке, а также закрыть все порты для импорта товаров из РФ.

"Это важнее, чем получение дохода, и во всем мире мы должны защищать этот принцип", - пояснил он.

Кроме того, Зеленский счел возможным организовать с помощью США новую международную организацию, назвав ее "Союз ответственных стран". По задумке политика, структура может быть наделена полномочиями "немедленно останавливать конфликты" и оказывать любой стране "необходимую помощь в течение 24 часов".