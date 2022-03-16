https://news.day.az/world/1445143.html В Украине автобус с эвакуированными попал в ДТП, есть жертвы - ФОТО
В Украине автобус с эвакуированными попал в ДТП, есть жертвы - ФОТО
16 марта вблизи села Лозовая в Хмельницкой области Украины произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего беженцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Украинская правда, об этом сообщила пресс-служба нацполиции Украины.
"Столкнулись автобус Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter (данные водителя устанавливаются), перевозивший переселенцев из Днепра в направлении Тернополя", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и шесть пассажиров микроавтобуса погибли на месте.
Еще девять пассажиров транспортного средства госпитализированы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре