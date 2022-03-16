16 марта вблизи села Лозовая в Хмельницкой области Украины произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего беженцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Украинская правда, об этом сообщила пресс-служба нацполиции Украины.

"Столкнулись автобус Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter (данные водителя устанавливаются), перевозивший переселенцев из Днепра в направлении Тернополя", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и шесть пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

Еще девять пассажиров транспортного средства госпитализированы.