Путин заявил, что у России нет цели оккупировать Украину

Россия не собирается оккупировать территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели", - сказал он, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке субъектов РФ, и напомнил, что прямо об этом заявил в обращении 24 февраля.

Говоря о решении инициировать проведение спецоперации в Украине, Путин подчеркнул, что, по его оценке, возможности урегулировать ситуацию дипломатическим путем были полностью исчерпаны. "Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. В этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию", - отметил он.