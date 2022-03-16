Путин заявил, что у России нет цели оккупировать Украину
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Россия не собирается оккупировать территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели", - сказал он, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке субъектов РФ, и напомнил, что прямо об этом заявил в обращении 24 февраля.

Говоря о решении инициировать проведение спецоперации в Украине, Путин подчеркнул, что, по его оценке, возможности урегулировать ситуацию дипломатическим путем были полностью исчерпаны. "Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. В этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию", - отметил он.