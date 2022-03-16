Войска РФ потерпели поражение под Харьковом

За минувшие сутки российские войска потерпели поражение под Харьковом и на Русских Тишках, сообщил в среду, 16 марта, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, украинские военные вынудили противника отступить на прежние позиции.

"Харьков держит оборону! Вооруженные Силы Украины не отступят ни на метр! В течение суток русские войска нанесли более 50 ударов по районам Харькова. Ночью был ракетный удар по одной из площадей города. В целом, с начала активных боевых действий враг использовал кассетные, вакуумные бомбы, крылатые ракеты и Искандер", - пишет Синегубов.