Sotheby's и Christie's отменили аукционы русского искусства

Крупнейшие аукционные дома Sotheby's и Christie's не будут проводить торги, связанные с произведениями русского искусства, которые должны были пройти в июне 2022 года. Об этом сообщает The Art Newspaper, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Sotheby's не будут проводить русские торги в июне", - сообщили изданию представители компании.

В британском доме Chritie's также заявили, что не планируют продавать произведения русского искусства летом 2022 года.

"Мы приняли решение отменить июньский Русский аукцион", - сказали в пресс-службе дома.

Представители Sotheby's и Christie's уточнили, что тщательно следуют правилам, связанным с наложенными на Россию санкциями, - им подверглись, в частности, крупные предприниматели, известные также как коллекционеры предметов искусства. Среди них The Art Newspaper отмечает Романа Абрамовича и Петра Авена.

Об отмене аукциона русского искусства, запланированного на 15 июня, заявил и аукционный дом Bonhams.