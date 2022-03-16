Зеленский назвал количество российских пленных в Украине

В украинском плену находятся около тысячи российских военнослужащих. Все они дают показания. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Все понимают, что происходит. Есть люди, есть уже до тысячи пленных, есть свидетели, есть видеосвидетельства, есть все, что они (пленные, - ред.) сказали без давления", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, военные преступники должны быть привлечены к ответственности.