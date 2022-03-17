Европейская страна потерпела неудачу в спасении планеты

Германия в 2021 году произвела около 762 миллионов тонн углекислого газа, что на 4,5 процента больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Большая часть вредных выбросов пришлась на энергетический сектор. Германия уже второй год подряд терпит неудачу в достижении своих планов по спасению планеты. В 2021 году крупнейшая экономика Европы столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста спроса на энергоресурсы после пандемии и поставок из России, которые оказались меньше ожидаемых. Нехватка энергии вынудила Европу искать альтернативы и переходить в том числе на экологически "грязный" уголь, что привело к увеличению выбросов.