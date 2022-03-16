https://news.day.az/world/1445198.html Байден предсказывает "долгую и сложную битву" в Украине
Байден предсказывает "долгую и сложную битву" в Украине
Президент США Джо Байден утверждает, что ситуация на Украине способна перерасти в "долгую и сложную битву", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, американский лидер заявил, что хотел бы поделиться с согражданами честной оценкой положения на Украине. "Хочу быть с вами честным. Это может быть долгой и сложной битвой", - заявил глава администрации США.
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