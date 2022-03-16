Байден предсказывает "долгую и сложную битву" в Украине

Президент США Джо Байден утверждает, что ситуация на Украине способна перерасти в "долгую и сложную битву", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, американский лидер заявил, что хотел бы поделиться с согражданами честной оценкой положения на Украине. "Хочу быть с вами честным. Это может быть долгой и сложной битвой", - заявил глава администрации США.