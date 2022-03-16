Переговоры Эрдогана с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Володимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены последние события вокруг Украины. Эрдоган отметил, что Турция прилагает интенсивные дипломатические усилия для установления мира.

Глава турецкого государства подчеркнул, что Анкара стремится к скорейшему установлению долгосрочного режима прекращения огня в Украине. Он указал, что продолжение войны не принесет пользы ни одной из сторон.

Президент Эрдоган заверил, что продолжит усилия по организации встречи лидеров Украины и России.

Глава государства добавил, что Турция продолжает доставку гуманитарной помощи украинцам находящимся как в Украине, так и в соседних странах. Президент Эрдоган также подчеркнул важность эффективной работы гуманитарных коридоров.