Британия передает Украине высокоскоростные ПЗРК STARStreak

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Вооруженным силам Украины высокоскоростных переносных зенитно-ракетных комплексов STARStreak.

Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC.

"Мы их поставляем. Они отправятся на театр военных действий", - сказал Уоллес.

Ранее он уже анонсировал передачу этого вооружения и уточнял, что "это остается в рамках определения оборонительного оружия, но позволяет украинским силам лучше защищать свое небо".

Уоллес не уточнил количество переданных STARStreak.