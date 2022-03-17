https://news.day.az/world/1445208.html Британия передает Украине высокоскоростные ПЗРК STARStreak - ВИДЕО
Британия передает Украине высокоскоростные ПЗРК STARStreak - ВИДЕО
Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Вооруженным силам Украины высокоскоростных переносных зенитно-ракетных комплексов STARStreak.
Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC.
"Мы их поставляем. Они отправятся на театр военных действий", - сказал Уоллес.
Ранее он уже анонсировал передачу этого вооружения и уточнял, что "это остается в рамках определения оборонительного оружия, но позволяет украинским силам лучше защищать свое небо".
Уоллес не уточнил количество переданных STARStreak.
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