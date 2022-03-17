https://news.day.az/world/1445211.html Чавушоглу и Блинкен обсудили последние события в Украине
Чавушоглу и Блинкен обсудили последние события в Украине
Между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся телефонный разговор.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал Блинкен.
По его словам, стороны обсудили последние события в Украине.
"Я поблагодарил Турцию за поддержу украинского народа", - отметил он.
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