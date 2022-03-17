Чавушоглу и Блинкен обсудили последние события в Украине

Между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся телефонный разговор.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал Блинкен.

По его словам, стороны обсудили последние события в Украине.

"Я поблагодарил Турцию за поддержу украинского народа", - отметил он.