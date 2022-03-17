Индия захотела импортировать из России 15 млн баррелей нефти

Индия заинтересована в импорте около 15 млн баррелей российской нефти. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет Business Standard, ссылаясь на источники.

"Индия может импортировать до... около 15 миллионов баррелей сырой нефти", - сообщает газета.

По информации издания, сделка, вероятно, будет осуществляться в рублях или рупиях.

Недавно министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна ведет переговоры с Россией по разным вопросам покупки нефти.

Также стало известно, что Индия и РФ могут перейти на юань как базисную валюту для создания механизма торговых расчетов в национальных валютах по схеме рупия-рубль.