https://news.day.az/world/1445215.html Главы МИД G7 обсудят ситуации вокруг Украины
Главы МИД G7 обсудят ситуации вокруг Украины
Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в четверг проведут очередные онлайн-переговоры, посвященные ситуации вокруг Украины.
Об этом объявил МИД Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно поступившему в распоряжение ТАСС документу, от японской стороны во встрече примет участие глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Подчеркивается, что на предстоящих переговорах стороны планируют обсудить текущую ситуацию вокруг Украины, провести обмен мнениями о дальнейших действиях и укрепить сотрудничество в рамках G7.
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