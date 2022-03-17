Премьер Ирландии заразился коронавирусом

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила газета The Irish Times, ссылаясь на посла Ирландии в США.

По данным газеты, Мартин сдал ПЦР-тест в Вашингтоне после того, как у одного из членов ирландской делегации в США оказался положительным тест на антиген.

Отмечается, что в связи с этим, скорее всего, будет отменена традиционная встреча ирландского премьера с президентом США Джо Байденом по случаю Дня святого Патрика, запланированная на утро четверга.