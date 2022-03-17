ВОЗ назвала общее число зараженных и погибших от COVID-19 за все время пандемии

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире преодолело отметку в 460 млн, а количество смертельных исходов превысило 6,05 млн. Такие данные приводятся на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что по состоянию на 02:57 по бакинскому 17 марта подтверждена информация о 460 280 168 инфицированных COVID-19 и 6 050 018 летальных случаях, вызванных осложнениями и последствиями болезни.

Статистика ВОЗ учитывает лишь официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые странами.