https://news.day.az/world/1445231.html ВОЗ назвала общее число зараженных и погибших от COVID-19 за все время пандемии
ВОЗ назвала общее число зараженных и погибших от COVID-19 за все время пандемии
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире преодолело отметку в 460 млн, а количество смертельных исходов превысило 6,05 млн. Такие данные приводятся на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что по состоянию на 02:57 по бакинскому 17 марта подтверждена информация о 460 280 168 инфицированных COVID-19 и 6 050 018 летальных случаях, вызванных осложнениями и последствиями болезни.
Статистика ВОЗ учитывает лишь официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые странами.
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