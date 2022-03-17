В Канаде запретили вещание RT и RT France

Не только европейские страны недовольны лживой пропаганды Маргариты Симоньян, которая ежедневно льётся из подконтрольного ей телеканала RT. Уже и в Северной Америке осознали важность закрытия симоньяновских СМИ. И это "хирургическое вмешательство" действительно необходимо предпринимать, в противном случае симоньяновская пропаганда будет и дальше отравлять умы и вносить смуту в сознание населения.

Канадские власти запретили вещание на территории страны телеканалов RT и RT France из-за событий в Украине, говорится в заявлении комиссии по телерадиовещанию Канады, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Комиссия считает, что дальнейшая авторизация вещания телеканалов RT (ранее известного как Russia Today) и RT France не отвечает общественным интересам", - следует из заявления регулятора.

В нем также сообщается, что комиссия приняла решение об исключении упомянутых телеканалов из перечня неканадских программных служб и станций, которые разрешены к распространению.

"Канадские вещательные предприятия более не имеют права распространять продукты (этих каналов) в Канаде", - указано в заявлении.