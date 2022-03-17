Армянский солдат найден мертвым
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Найден мертвым военнослужащий армянской армии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Армении, Альберт Сироян (2002 года рождения) был найден мертвым вечером 16 марта на одной из боевых позиций в юго-восточном направлении.

Сообщается, что он погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия.

По факту проводится расследование.