https://news.day.az/world/1445244.html Армянский солдат найден мертвым
Армянский солдат найден мертвым
Найден мертвым военнослужащий армянской армии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Армении, Альберт Сироян (2002 года рождения) был найден мертвым вечером 16 марта на одной из боевых позиций в юго-восточном направлении.
Сообщается, что он погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия.
По факту проводится расследование.
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