Ученые рассказали об опасности для здоровья из-за глобального потепления

К концу столетия сезон цветения в США может начаться на 40 дней раньше обычного и продлиться на 19 дней дольше, если не будут предприняты меры по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. В результате в воздух попадет на 40 процентов больше пыльцы, за счет чего у людей обострятся заболевания дыхательных путей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Постоянное увеличение объема выбросов углерода в атмосферу, которые усиливают глобальное потепление, заставляет весну наступать все раньше и раньше. Наконец, большое количество осадков и углекислого газа, а также более высокие температуры влияют на то, что растения лучше развиваются и производят больше пыльцы. Ученые отметили, что за последние 30 лет в каждом регионе США наблюдались более длительные и тяжелые сезоны аллергии. Кроме того, период цветения стал начинаться намного раньше, чем в 1990-х годах, длиться дольше, а количество пыльцы в воздухе увеличилось на 20 процентов.

Исследователи рассказали, что повышение температуры в США сдвинет сроки цветения различных весенних, летних и осенних растений так, что опыление большинства из них будет происходить летом. "Совпадение сроков цветения может приумножить страдания людей с аллергией", - убежден профессор по охране окружающей среды Бостонского университета Патрик Кинни. Исследователи также предупредили, что в будущем все больше людей будут страдать от аллергии, а многим из них понадобится больше лекарств, чем обычно. Для тех, кто страдает от тяжелых форм аллергии или астмы, увеличение количества пыльцы в воздухе будет представлять серьезную опасность для здоровья.

Однако при условии сокращения выбросов углерода в атмосферу последствия могут быть не такими страшными. В случае, если человечество примет умеренные усилия по смягчению последствий изменения климата, в течение следующих 80 лет температура на Земле повысится максимум на 3 градуса по Цельсию, а сезон цветения станет длиннее примерно на 10 дней. При этом исследователи отметили, что количество пыльцы в воздухе будет зависеть от состава растений и лесов поблизости и отличаться в разных городах США. Ожидается, что самые большие изменения произойдут в северных штатах страны.