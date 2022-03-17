В Германии установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 294 931, что стало самым высоким показателем за весь период пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 марта, когда за сутки выявили 262 752 случая заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 17 990 141 жителя ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 278 пациентов. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 126 420. Выздоровели порядка 14 142 500 человек.

Семидневный показатель распространения ковида в ФРГ (число случаев заражения на 100 тыс. человек) также достиг максимально высокого значения - 1 651,4. В среду он составлял 1607,1, на прошлой неделе - 1388,5, а месяц назад - 1385,1. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 7,45.

В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии. В стране действуют ограничения, но они существенно мягче, чем в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых, которым нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. В середине февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы федеральных земель согласовали план постепенного смягчения ограничительных мер, которые действуют в стране из-за пандемии. Так, к 20 марта будут сняты все существенные ограничения общественной, культурной и экономической жизни. Останутся в силе базовые правила, такие как ношение защитных масок.