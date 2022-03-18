Компания Pfizer заявила о необходимости четвертой дозы вакцины против коронавируса

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что в настоящий момент компания представляет данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов о необходимости четвертой дозы своей вакцины против COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Бурла отметил, что вакцина, которую его компания производит с помощью BioNTech, по-прежнему защищает от тяжелого заболевания, но они считают, что для предотвращения заражения необходим еще один бустер.

В интервью американской телепередаче Face the Nation, Бурла сказал: "Прямо сейчас, как мы видим, необходим четвертый бустер. Защита, которую вы получаете от третьего, достаточно хороша, на самом деле довольно хороша. Но, чтобы не заразиться, нужна еще одна доза. Мы продолжим собирать и оценивать все доступные данные и поддерживать открытый диалог с регулирующими органами и органами здравоохранения, чтобы помочь в разработке стратегии вакцинации против COVID-19 по мере развития вируса". Ранее Бурла описывал исследования компании как "значительный пакет данных о необходимости четвертой дозы". Общие данные, опубликованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний в прошлом месяце, показали, что эффективность вакцины против COVID-19 высокая.

Обращения за неотложной помощью снизились до 66 процентов среди тех, кто получил третью дозу одной из мРНК-вакцин от четырех до пяти месяцев назад. Вакцина была эффективна на 78 процентов против COVID-19 среди этой группы. Бурла сказал, что помимо четвертой вакцины компания пытается создать новый препарат, который защитит от всех вариантов, включая вариант "омикрон", как минимум на год.